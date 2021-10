Achelse Kluis wordt een van de  toegangspoorten voor het natuurgebied de Groote Heide

"In de site van de Achelse Kluis komt een belevingscentrum waar je veel informatie zal kunnen terugvinden over het gebied, over de fauna en de flora, maar ook over recreatiemogelijkheden. Niet in Hamont-Achel zelf, maar ook 360 graden daar omheen”, zegt Ester van Sambeeck van Natuurgrenspark De Groote Heide. "Op alle manieren zullen daar de zintuigen voor groot en klein geprikkeld worden, zoals filmmateriaal waarbij je het gebied vanuit de lucht ziet. Naast zien ook ruiken, proeven en horen. En er zal ook iemand aanwezig zijn die alle vragen kan beantwoorden.”