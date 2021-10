De Arsenaalsite in Gentbrugge is verkocht aan drie ondernemers

Sinds de oprichting van de NMBS in 1926 was de Arsenaalsite in Gentbrugge in handen van de vervoersmaatschappij. De werkplaats stond jaren leeg en de stad was op zoek naar nieuwe invullingen voor het domein. Gent had zelf een visienota opgemaakt met ideeën hoe de stad de ontwikkeling van de site zag. Zo vindt Gent dat er aandacht moet zijn voor sociale woningbouw, sportgelegenheden en cultuur. Volgens burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) is er eind deze maand een gesprek gepland met de nieuwe eigenaars. " In een eerste fase gaan we overleggen met de nieuwe eigenaars en gaan we hen duidelijk maken wat onze visie is. Zo vinden wij het als stad belangrijk dat er aandacht is voor sociale woningbouw. Ook andere thema's zoals erfgoed, publieke ruimte staan beschreven in de visienota. "