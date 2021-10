De Watergroep wil geen onderzoek naar grondverzakkingen en scheuren in Rukkelingen-Loon

Enkele inwoners hadden een onderzoek gevraagd naar de scheuren in hun huizen in Heers. Volgens hen is het oppompen van grondwater door De Watergroep de oorzaak. Maar volgens de advocaten van De Watergroep is er niet 1 schuldige, maar zijn er verschillende oorzaken. Het kan komen door lokale landbouwers die water oppompen, bomen die dichtbij de huizen staan, het gebruik van minderwaardige bouwmaterialen of de aanleg van een privézwembad.

Drie jaar geleden vertoonden de eerste huizen in Rukkelingen-Loon scheuren. Intussen heeft zowat de helft van de gebouwen schade. Op 16 november wordt duidelijk of er een deskundige wordt aangesteld of niet.