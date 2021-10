Winnares na omstreden tv-programma "De dansmarathon": "Geen marteling, maar net een mooie en leerzame ervaring"

"De dansmarathon" werd gewonnen door het koppel Jermaine en Tawatha, zij hadden een rusttijd van "maar" 35 minuten in 50 uur. Maar zowel tijdens als na de uitzending was er forse kritiek op het programma, dat een ware uitputtingsslag bleek te zijn. Deelnemers konden steeds moeilijker op hun benen blijven staan, strompelden meer in plaats van dat ze dansten, vielen uitgeteld op de vloer, of moesten met een rolstoel weggedragen worden. Zowel kijkers als artsen en verpleegkundigen noemden het programma onverantwoord en totale waanzin.

Jermaine en Tawatha konden vlak na hun overwinning geen woord meer uitbrengen, ze waren compleet van de wereld. Maar anderhalve dag na hun overwinning gaat het veel beter, vertelde Tawatha gisteren aan RTL Nieuws. "Ik ben na de prijsuitreiking meteen gaan slapen. Dat duurde zo'n twintig minuten en verrassend genoeg ging het daarna alweer heel snel goed met me. Ik kon weer gewoon lopen, had geen pijn in mijn benen of voeten. Ik was alleen mijn stem kwijt."