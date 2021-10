Diest is gaststad voor allereerste Think Pink Duckrace in Europa

"Borstkanker gooit je hele leven overhoop", zegt Chris Caubergs. "Voor mij is de nasleep ook groot, want ik heb een bestralingslongontsteking opgelopen. Daardoor moet ik fysiek nog altijd op de rem gaat staan, hoewel de behandeling al twee jaar achter de rug ligt." Chris is blij dat haar stadsbestuur de actie van Think Pink steunt. "Regelmatig preventief onderzoek is erg belangrijk, maar ook zelfonderzoek. Zo heb ik bij mezelf borstkanker vastgesteld."

De Think Pink eendjesrace in Diest vindt plaats op 19 december. Een eendje adopteren kan je doen voor amper vijf euro. Meer info over de actie vind je hier.