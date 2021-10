3 Oostendenaars veroordeeld voor tientallen inbraken: bijna 90.000 euro buit gemaakt

Een professionele dievenbende van onder andere een man en zijn stiefzoon uit Oostende, is veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van respectievelijk 40 maanden en 2 jaar. Na enkele inbraken vorig jaar in loodsen in de Oostendse haven begon de politie een onderzoek. Daar had een getuige gemaskerde mannen gezien in een verdachte auto en gaf hun nummerplaat door. De bende was ook actief in Bredene, Ichtegem, Oudenburg en Gistel.