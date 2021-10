Drie verdachten van "helpdeskfraude" in Oost-Vlaanderen aangehouden

In de provincie Oost-Vlaanderen alleen al gebeurden op korte tijd een tiental feiten. Daarom werd, onder leiding van de afdeling Dendermonde, van het parket Oost-Vlaanderen, een tijdelijk opsporingsteam opgericht. Rechercheurs van de politiezones Hamme-Waasmunster, Sint-Niklaas en Kruibeke-Temse deden het onderzoek. De daders konden vrij snel geïdentificeerd worden. Er gebeurden huiszoekingen in Leopoldsburg en Pelt in de provincie Limburg, en in Balen en Dessel in de provincie Antwerpen.