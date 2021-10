Enkele verenigingen in Oudsbergen leggen activiteiten voor een week stil

"De gemeente heeft aangegeven dat het verenigingsleven gewoon kan doorgaan, maar als je ouders hebt die besmet zijn, of je bent één van de kinderen die in de quarantaineklas zit, dan weten we ook dat dit een impact gaat hebben op onze werking", zegt bestuurslid Krisje Vandael. "Een training organiseren met vandaag vier kinderen en morgen vijf is heel moeilijk. Daarom hebben we beslist de kinderen een week rust te gunnen zodat iedereen een beetje kan bekomen van de commotie."

Afgelopen weekend kwamen er in Oudsbergen 60 nieuwe besmettingen bij. In twee scholen zijn in het totaal 11 klassen in quarantaine geplaatst.