Debat in Europees Parlement brengt Polen en EU niet dichterbij: "We zullen niet buigen voor financiële chantage"

Ondanks al die dreigementen, wees Von der Leyen erop dat ze een voorstander is van dialoog "en dat altijd zal zijn". "Dit kan en moet opgelost worden." Een Polen buiten de EU is alleszins geen optie voor de Commissie, "we willen een sterk Polen in een verenigd Europa", benadrukte ze.

Ook al zei Morawiecki in zijn toespraak dat de Poolse regering niet zal toegeven aan "financiële chantage", ook hij beklemtoonde dat zijn land nog altijd in de EU thuishoort, ondanks de juridische geschillen. "Europa is onze keuze, onze plaats. We willen nergens anders heen."