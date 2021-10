Flamingo ontsnapt uit Bellewaerde: “Op Zillebekevijver zal hij de winter niet overleven”

Flammy is nog maar sinds februari in Bellewaerde. “Het is een vrouwtje. Ze kwam samen met elf andere flamingo’s uit een Tsjechische dierentuin. Ze is nog geen anderhalf jaar oud en dat kan je zien aan haar verenkleed: nog niet echt roze, maar eerder wit met wat zwarte veren.” De vogel behoort tot de soort van de Europese flamingo’s. “Die leven vooral in Zuid-Europa en Afrika”, zegt hoofdverzorger Pieter Vercruysse. “In onze contreien kunnen die niet overleven in het wild, of toch zeer moeilijk. Die flamingo zal het moeilijk krijgen als ze hier op Zillebekevijver of in de buurt zal blijven rondzwerven. Vanuit dierenwelzijn moeten we zeker iets ondernemen. Dat dier zal de winter waarschijnlijk niet overleven.”

Bellewaerde zal de vogel de komende weken proberen te vangen. Geen sinecure, want Zillebekevijver is maar liefst 28 hectare groot: “We zullen de flamingo laten wennen aan de plaats waar we haar voederen. Eenmaal ze weet waar ze wordt gevoederd dan zal ze elke dag naar die plaats komen om te eten. Dat is ze ook zo gewoon in Bellewaerde. Als het dier genoeg getraind is, moeten we toeslaan en haar vangen met een fuik. Dan kunnen we haar weer bij de groep steken, waar ze thuishoort”, besluit Vercruysse.