Floris & the Flames naar Dubai voor concert op wereldexpo: “muziek met geschiedenis, in gloednieuwe stad”

Dubai is helemaal anders dan de Europese kunststeden waar de wortels van hun muziek liggen. “Daar heb ik ook al over nagedacht. De muziek die wij interpreteren heeft haar roots honderden jaren geleden. Terwijl Dubai gewoon een gloednieuwe wereldstad is die in de woestijn vanuit het niets werd gebouwd. Dat is vreemd maar ook interessant.”