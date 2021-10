Gerecht zoekt in Dendermonde naar kloosterzuster die veertig jaar geleden verdween

De verdwijning van zuster Gabrielle - geboren als Germaine Robberechts - houdt Dendermonde al bijna 40 jaar in de ban. Zowat iedereen in de kleine stad kent het verhaal wel: de zuster verdween in maart 1982, na een ruzie met de priester-directeur van het klooster waar ze woonde.

De belangrijkste hypothese is dan ook dat hij haar gedood zou hebben, omdat ze dingen over hem te weten was gekomen. Zo werkte zuster Gabrielle als privéchauffeur voor de directeur, en zou ze hem mogelijk naar afspraakjes met andere mannen hebben moeten brengen. Toen ze hem daarop aansprak, en vroeg om ermee op te houden, zou hij haar in een bui van woede gedood hebben.