Factuurfraude zit in de lift: met deze tips van "De inspecteur" trap je niet in de val van oplichters

Factuurfraude is een een fenomeen dat al jaren bestaat, maar het aantal meldingen bij de FOD Economie blijft stijgen. "In 2020 ontving de Economische Inspectie 369 meldingen over vervalste facturen. Dat is een stijging van ongeveer 19 procent in vergelijking met 2019," zegt woordvoerder Lien Meurisse. In totaal werd ruim 4,5 miljoen euro buit gemaakt door oplichters.