"Mooie vrouw, knap, maar ze hoort niet wat ik zeg": ophef in Rusland na gesprek tussen president Poetin en VS-journalist

Zelf reageert Gamble veeleer met humor op het voorval en op de manier waarop de Russische media ermee omgaan. Op Instagram postte ze een foto van zichzelf waarop ze een Russische krant omhoog houdt die een foto van haar gesprek met Poetin op de voorpagina plaatste, een foto waarop haar benen prominent in het vizier komen. "My best angle" of "mijn beste kant", schrijft ze erbij. Bij een andere foto waarop ze over het podium stapt, heeft ze het over een "power walk" of een loopje dat kracht uitstraalt.