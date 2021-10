Het oudste waterspaarbekken in Evergem wordt gerenoveerd:"Het drinkwater wordt niet duurder"

Het waterspaarbekken in Kluizen bestaat eigenlijk uit twee grote waterbekkens. Het oudste is in de jaren 70 aangelegd, het nieuwe dateert van de jaren 90. In het oudste waterspaarbekken moet de folie vernieuwd worden, de structuren van het bekken blijven behouden. Volgens Kathleen De Schepper van De Watergroep zal de watervoorziening niet in het gedrang komen. " Het oude waterspaarbekken wordt in twee gedeeld met een tussendijk, zo wordt eigenlijk gefaseerd gewerkt. En zal er geen tekort zijn, want we kunnen blijven gebruik maken van het water van het jongste spaarbekken, de helft van het oude en we gaan ook als het nodig is, een beroep kunnen doen op collega's en we gaan de grondwaterwinning optimaal gebuiken"