Mensenrechtenorganisatie: "Vluchtelingen zeer vaak opgesloten, gefolterd en vermoord bij terugkeer naar Syrië"

De verhalen zijn schokkend. Teruggekeerde vluchtelingen worden door de regering of door aan de regering verbonden milities opgepakt, ontvoerd, gefolterd, verkracht en soms zelfs vermoord.

"Zelfs als ze fysiek geen gevaar lopen, is het voor hen zo goed als onmogelijk om te leven in een land dat verwoest is door de oorlog." Dat zegt een van de auteurs van het rapport, Nadia Hardman, in een gesprek met onze redactie.

"Er is misschien een uur elektriciteit per week, een gebrek aan overheidsdiensten, ziekenhuizen en onderwijs", zegt Hardman. "De grove schendingen van de mensenrechten die we hebben blootgelegd, zijn dezelfde schendingen die we al jaren optekenen. Daar draait dit rapport om: mensen zijn gevlucht voor een regering, een regime en een veiligheidsapparaat dat nog steeds hetzelfde is."