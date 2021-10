In Moskou moeten ongevaccineerde 60-plussers vier maanden lang binnenblijven

Er wordt verwacht dat president Vladimir Poetin morgen ook nationale maatregelen zal aankondigen. De president is nochtans geen voorstander van strenge beperkingen. Toch heeft vicepremier Tatjana Golikova al voorgesteld om van 30 oktober tot 7 november een werkvrije week te maken. Dat is eerder al in Rusland ingevoerd om de circulatie van het virus een halt toe te roepen. Ook andere steden en regio's hebben al extra maatregelen genomen, zo voert de tweede stad Sint-Petersburg vanaf november een coronapas in voor grotere bijeenkomsten, vanaf december is die pas ook nodig in de horeca.