Kartonnen politieman in Londerzeel doet bestuurders vertragen aan schoolpoort

De politie is zich bewust van het tijdelijke effect van de kartonnen politieman. "Het is niet de bedoeling dat de kartonnen versie daar permanent blijft staan, anders zou het effect snel verdwijnen", aldus wijkinspecteur Gert. Zijn baas is alvast enthousiast. "Het is een heel tof initiatief en ik kan dit alleen maar toejuichen", zegt korpschef Alain Meerts. "Het is nog te vroeg om te zeggen of we dit op andere plaatsen ook gaan doen, maar het effect dat dit experiment nu heeft is zeker veelbelovend", besluit Meerts.