KLAAR: Grensoverschrijdend gedrag

De heisa rond TV-presentator Bart De Pauw begon in 2017 met een klacht van twee vrouwen bij de VRT. Die stopte de samenwerking met De Pauw: alle programma's die hij maakte of waarin hij te zien was, werden van het scherm gehaald. Vier jaar later was er een rechtszaak tegen hem voor stalking door minstens 13 vrouwen. Het instagramkanaal nws.nws.nws vertelt in ’t kort waar dat proces over gaat.