Rechtszaak tegen koeriersdiensten legt wantoestanden in sector bloot: "Gratis levering bestaat niet"

PostNL en GLS werken voor van pakketjes deel uit van een piramidesysteem. Dat werkt als volgt: je bestelt een pakketje bij een e-commercebedrijf, zoals Zalando of Bol.com. Dat bedrijf schakelt voor de levering van je pakketje een koeriersbedrijf in, zoals PostNL of GLS. Die koeriersbedrijven schakelen op hun beurt opnieuw onderaannemers in, en zo komt de opdracht uiteindelijk bij de bezorger terecht die het pakje tot aan je deur zal brengen.

Het probleem met dat piramidesysteem, is dat er zo mogelijk sprake kan zijn van schijnzelfstandigheid. Dat krijg je als een zelfstandige, zoals een pakjesbezorger, maar voor één klant werkt, zoals PostNL. In dat geval moet de pakjesbezorger aangenomen worden als werknemer, want schijnzelfstandigheid is wettelijk verboden. In totaal zijn er 52 koeriersbedrijven, waaronder PostNL en GLS, die zo in het vizier van het gerecht gekomen zijn.