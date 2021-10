Laury Deleersnyder ruilt tweede beste restaurant ter wereld om voor sterrenrestaurant La Durée: "Geen stap terug, want wat ik nog wil bereiken, kan hier"

Doordat ze in het buitenland vertoefde, had Laury weinig contact met haar familie hier in Belgïe. "Toen ik tijdens de zomer de kans kreeg om bij La Durée te beginnen, heb ik die gegrepen", geeft ze mee. "Ik dacht, waarom zou ik niet terugkeren naar Izegem, want ik heb mijn ouders tijdens de lockdown enorm gemist."

Deleersnyder liep er bovendien stage tijdens haar vijfde jaar op de hotel- en toerismeschool Spermalie, maar zal nu zelf de zaal runnen. "Het was zo goed als thuiskomen, want ik ken Angelo al van mijn 17 jaar en dat geeft me minder stress", legt ze uit.