Tekort aan leerkrachten bij lagere school de Letterzee in Koksijde door ziekte: "Kinderen zijn de dupe"

Niet alleen Brussel wordt getroffen door een lerarentekort, ook lagere school de Letterzee in Koksijde zit met een gebrek aan leerkrachten. De meerderheid van het personeel is uitgevallen door ziekte, maar vervanging vinden is onmogelijk. Dat zegt directeur Liesbet Moerman: "We hebben gezocht via het leerkrachtenplatform, maar zelfs daar kwam er geen oplossing uit. Er zijn ook geen kleuterleiders beschikbaar om een soort van opvang te voorzien. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken."

Komende vrijdag stond er al een pedagogische studiedag ingepland, waardoor De Letterzee tot het einde van de week zal dichtblijven. "De kinderen zijn de dupe van de situatie", zucht Moerman. "Wij hebben ongeveer 85 leerlingen en hebben hen werk meegeven voor thuis, maar dat is niet hetzelfde."