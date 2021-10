Enorm lerarentekort in Brussel: "Voor sommige scholen is een sluiting niet veraf"

"De situatie bij ons is nijpend, maar bij veel collega's is het nog veel erger. Sommige scholen in ons onderwijsnetwerk hebben op dit moment slechts acht gediplomeerde leerkrachten in een team van twintig tot dertig mensen", aldus Danhieux. Er is soms wel ondersteuning van zij-instromers (mensen die hun baan in de privésector inruilen voor een job in het onderwijs, nvdr), maar dat is volgens de directeur ook geen ideale oplossing. "Voor andere leraren is zo'n situatie niet gemakkelijk, zij moeten stages begeleiden en leraren opleiden, terwijl ze eigenlijk nood hebben aan volwaardige gediplomeerde leraars om hen bij te staan."