"Linda van slagerij Van Gool" uit liedje Kommil Foo bestaat echt

"De reden dat Linda in ons liedje zit? Dat is eigenlijk puur toeval. We zochten een familienaam die rijmde op school. Wij komen uit Essen, een dorp verder dan Achterbroek, en ook bij ons zaten er kinderen met de naam Van Gool op school. Waarschijnlijk zullen we de reclameborden langs de grote baan naar de slagerij wel in ons achterhoofd hebben opgeslagen", zegt Raf. En waarom Linda? "Die voornaam is echt toevallig gekozen. Maar dit is voor mij geen toeval meer. Ik ben heel blij om Linda te horen", zegt Raf. "Dat is helemaal wederzijds", lacht Linda.

Normaal zou Raf er fysiek bij geweest zijn om Linda te verrassen. "Maar helaas lig ik ziek met griep in bed. Ik zou wel een vleesbouillon van slagerij Van Gool kunnen gebruiken", knipoogt Raf. "Dat kan geregeld worden", lacht Linda. Die had nog één boodschap voor de heren van Kommil Foo: "Blijf Ruimtevaarder overal spelen zodat het in alle ranglijsten hoog blijft scoren."