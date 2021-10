Mariaschool sluit helemaal na corona-uitbraak

"Wij volgens dit met argusogen op, vermits we zelf ook enkele scholen hebben", zegt de burgemeester. "Maar alle maatregelen worden genomen in overleg met het CLB. Ik neem aan dat alle kinderen, die negatief getest hebben, donderdag naar de school mogen terugkeren. De besmette kinderen moeten de quarantainemaatregelen goed naleven."

De burgemeester vreest dat er deze winter wel meer van deze uitbraken zullen zijn. "We hebben in onze gemeente een hoge vaccinatiegraad, dat is een geruststelling. Maar door de versoepeling van de coronamaatregelen en de heropening van de scholen zullen we meer rekening moeten houden met besmettingen door kleine kinderen, want zij zijn niet gevaccineerd."