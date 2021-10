Marokko voert strenge coronapas in: ook wie tussen steden of provincies reist, moet die kunnen voorleggen

"In juli en augustus was er in Marokko een enorme piek in besmettingen en coronadoden, maar daar zijn we intussen over. Het toerisme is weer op gang gekomen en sinds 1 oktober zijn de scholen weer open. De avondklok is verlaat, nu moeten restaurants en winkels pas om 23 uur de deuren sluiten. Je merkt dat we stilaan in een post-coronasituatie terechtkomen. Ook de angst voor de ziekte neemt af."