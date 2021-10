Martelarenplein in Leuven krijgt opfrisbeurt: “Moet veilige en groene ontmoetingsplek worden”

De herinrichting van het Martelarenplein zal nog niet voor meteen zijn. Er is al wel een participatieproject geweest waarbij alle Leuvenaars en ook de lokale handelaars betrokken werden. “We hebben meer dan 300 ideeën binnen gekregen. Ontwerpers gaan nu aan de slag met die ideeën en zullen een ontwerp maken. Van zodra dat klaar is, is het de bedoeling een aannemer te zoeken en de werken te starten. Vooraleer het hele traject afgewerkt is, zijn we toch alweer anderhalf tot twee jaar verder", zegt Dirk Vansina.