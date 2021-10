Meer en meer scholen getroffen door coronabesmettingen en quarantaines: Vrij CLB Limburg trekt aan de alarmbel

Intussen zijn in Hoeselt de twee lagere scholen in Werm en de Onze Lieve Vrouw Parochie gesloten omwille van het hoge aantal coronabesmettingen. De zowat 200 leerlingen moeten thuisblijven. "De gemeente zal geen noodopvang voorzien", vertelt burgemeester Werner Raskin (Open VLD). "De wetgeving zegt dat die kinderen thuis moeten blijven want anders heeft het geen zin. Er zullen kinderen besmet zijn die nog geen symptomen hebben en dan blijft bet virus rondgaan als je ze samenzet in een opvang." Maandagochtend, voor de kinderen terug naar school gaan, worden ze opnieuw getest door het CLB.