Misdaadauteur Piet Baete onderzoekt onopgeloste moord uit 2017 op winkeluitbaatster uit Zelzate

Veerle Scheerlinck baatte het winkeltje "'t Ateljeeke" uit, waar hobbyspullen en schoolartikelen konden gekocht worden, in Zelzate. In 2017, toen was ze 57 jaar, is zij vermoord teruggevonden in haar winkel. Zij was met verschillende messteken om het leven gebracht. Een jonge vrouw vond haar liggend op de grond achteraan in de winkel. De kassa was leeg, maar de buit was zo klein dat er moeilijk van een roofmoord kan gesproken worden. Althans, dat kan een van de mogelijkheden zijn, maar is lang niet zeker, vertelt misdaadauteur Piet Baete: "De zaak is nu een cold case en ligt stil. Ik wil een 'bommetje' gooien en er rekening mee houden dat dit misschien géén roofmoord was zoals zo vaak wordt gezegd."