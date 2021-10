Myanmar laat meer dan vijfduizend gevangenen vrij die betrokken waren bij protesten tegen militaire staatsgreep

In Myanmar zullen "5.636 gevangenen gratie krijgen en vrijkomen", dat zei generaal Min Aung Hlaing. Ze worden vrijgelaten ter gelegenheid van het boeddhistische festival Thadingyut dat morgen start. Velen van deze gedetineerden werden vastgehouden in de beruchte Insein-gevangenis in Yangon, de grootste stad van het land. Gisteravond werden de eerste gevangenen vrijgelaten. Volgens getuigen hebben deze ochtend opnieuw enkele honderden de gevangenis mogen verlaten, in de loop van de dag zullen er nog vele volgen. Bij hun vrijlating werden de gedetineerden opgewacht door vrienden en familie. Er vloeiden vele tranen bij de hereniging. BEKIJK: Emotionele taferelen aan de gevangenispoort in Yangon wanneer de eerste gevangenen worden vrijgelaten. Lees verder onder de video.



Wie exact vrijkomt, daar willen de penitentiaire autoriteiten geen informatie over vrijgeven. Maar het gaat om gevangenen die opgepakt werden tijdens de massale protesten, die losbraken na de staatsgreep.



In juni lieten de autoriteiten al meer dan tweeduizend opposanten vrij uit de gevangenis, onder wie journalisten.

Bloedige repressie na staatsgreep

Op 1 februari maakte de militaire staatsgreep een einde aan een democratische tussenpauze van tien jaar in het Aziatische land.



Sindsdien houdt het leger een bloedige repressie. Volgens de Vereniging voor Hulp aan Politieke Gevangenen (AAPP) zitten sinds februari meer dan 8.000 mensen vast voor hun verzet tegen de junta, minstens 1.181 mensen werden gedood. De AAPP omschrijft deze amnestie als een "afleidingstechniek" bedoeld voor buitenlandse regeringen, ze zijn ervan overtuigd dat het leger "niet van plan is de repressie te versoepelen".