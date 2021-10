Na anderhalf jaar corona op school: leervertraging het grootste bij de sterkste leerlingen

Toch is er ook hoopvol nieuws. Want een grote vrees tijdens de coronacrisis was dat dat de meest kwetsbare leerlingen op school uit de boot zouden vallen. Vooral de impact van de lockdown was voor die leerlingen groot. Dankzij extra aandacht van leerkrachten en door initiatieven zoals zomerscholen, zijn de leerprestaties van kwetsbare leerlingen vorig schooljaar echter niet verder achteruitgegaan.