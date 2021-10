Netflix doet het beter dan verwacht door hitseries als "Squid game", "Sex education" en "La casa de papel"

De groei van nieuwe leden was in het derde kwartaal dubbel zo groot als in dezelfde periode vorig jaar. Netflix kon ook erg goede financiële resultaten voorleggen. De nettowinst steeg in de periode van juli tot september met 80 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 1,45 miljard dollar (1,25 miljard euro). De omzet steeg met 16 procent tot 7,5 miljard dollar (6,4 miljoen euro). Dat komt ook omdat Netflix in verschillende landen de abonnementskosten verhoogde. Ook in ons land werden deze maand de prijzen opgetrokken.