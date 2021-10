Nieuw stukje fietspad maakt Wetstraat in Brussel veiliger voor fietsers

"Concreet geven we meer ruimte aan de fietsers, door het aanleggen van een okerkleurig fietspad in beide rijrichtingen. We sluiten niemand uit, maar we verdelen de ruimte wel beter tussen auto's, voetgangers en fietsers", aldus Dhondt.

"Hier komen dagelijks tot 1.000 fietsers voorbij. We streven er dan ook naar om op termijn een volwaardig, afgescheiden fietspad aan te leggen. Net zoals we dat in het centrum van Brussel ook willen doen op bijvoorbeeld de Kantersteen en de Keizerslaan", besluit Dhondt.