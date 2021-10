Haïtiaanse bende die Amerikaanse missionarissen ontvoerde, eist 17 miljoen dollar losgeld

Gewapende bendes, die al jaren de armste wijken van Port-au-Prince controleren, hebben hun actieterrein uitgebreid naar de rest van de hoofdstad en omgeving. Volgens het Centre d'Analyse et de Recherche en Droits Humains in Port-au-Prince zijn in de eerste drie trimesters van dit jaar meer dan 600 ontvoeringen geregistreerd. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 231. Volgens de politie zijn er tot nu 328 mensen als ontvoerd opgegeven.