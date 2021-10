Oostende zet in op inbraakpreventie om dieven tegen te gaan: "Nadruk leggen op kosteloze maatregelen die mensen vaak vergeten"

Een hele week lang gaat de politie van Oostende langs bij inwoners om hen te wijzen op veelgemaakte fouten als het op inbraakpreventie aankomt. Vorig jaar waren er in de kuststad zeker 320 inbraken. "We gaan kijken hoe de mensen hun deur openen, zonder te weten wie er eigenlijk aanbelt", zegt Tom De Ketelaere van de Oostendse politie. "Daarnaast bekijken we ook het slot van de voordeur en geven we tips, zoals scheer je haag wat korter."