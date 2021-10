Vrouw van 77 duwt betrapte dief uit raam van haar appartement in Nieuwpoort

Rond half negen maandagavond hoorde een oudere vrouw gestommel in haar appartement in de Canadalaan, in Nieuwpoort. Ze ging kijken achter een gordijn en stond plots oog in oog met een dief. De inbreker probeerde via het raam haar flat op het gelijkvloers binnen te dringen. Hij stond met één been al op de vensterbank, maar de vrouw gaf hem een duwtje en hij viel achterover. De man vluchtte weg en de politie Westkust werd verwittigd. Tot nu toe is de man nog altijd spoorloos.