Inwoners van Oudsbergen moeten sociale contacten 10 dagen beperken en krijgen advies mondmasker te dragen

In heel België zit het aantal coronabesmettingen weer in de lift, maar gisteren is gebleken dat Oudsbergen geconfronteerd wordt met een razendsnelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Daarom neemt het stadsbestuur nu actie.

"In het belang van alle Oudsbergenaren moeten we deze stijging dringend afremmen", zegt burgemeester Goossens vanavond. "We kunnen dat doen door tot en met 29 oktober het aantal sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Door voor een korte periode het sociale leven op pauze te zetten, kunnen we de opmars een halt toeroepen."