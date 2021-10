Oudste stadsplan van Antwerpen wordt gerestaureerd: "Het is een uitzonderlijk tijdsdocument"

Het zestiende-eeuwse stadsplan is mooi bewaard gebleven maar heeft nood aan restauratie. “Het is een prachtige kaart omdat ze Antwerpen weergeeft als handelsstad hoe ze in de zestiende eeuw was. Je krijgt een heel gedetailleerd beeld per straat en per gebouw van de stad. Zo zie je heel veel gebouwen die vandaag niet meer bestaan en dat maakt het een uitzonderlijk tijdsdocument”, vertelt Iris Kockelbergh, directeur van het Plantin-Moretus Museum.