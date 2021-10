Te veel PFOS in riet Blokkersdijk, Natuurpunt bezorgd: waar nu met gemaaid riet naartoe?

"Als wij het riet niet meer maaien, dan gaan het gebied verbossen, zegt Deborah Dirven, conservator van Blokkersdijk, "en bepaalde rietvogels hebben niet een rietkraag nodig. Niet alleen om te broeden, maar ook om door te trekken. Als dat riet verdwijnt, zullen ook die vogels verdwijnen."

Momenteel staat het beheer stil. "We denken eventueel aan andere opties, zoals verbranden. Maar we weten nog niet of dat dan wel kan. Komt er dan misschien weer PFOS in de lucht terecht? We proberen heel wat advies in te winnen, maar we krijgen nooit een eenduidig antwoord. Ook niet in dit geval."