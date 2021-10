Politie flitst motorrijder tegen 164 kilometer per uur op Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek

"Groot was onze verbazing toen er plots een motorrijder voorbijreed tegen 164 kilometer per uur", vertelt woordvoerder Paul Belmans van de lokale politie. "Een ploeg zette meteen de achtervolging in en kon de motorrijder tot stoppen brengen. Het bleek te gaan om een man van 34 uit Herent. Hij was niet onder invloed van drank of drugs."