Gigantische hagelbollen in noorden van Australië: "Dit is wellicht een record"

Op sociale media zijn verschillende foto's en filmpjes te zien van de ongewone hagelbui. Inwoners van Bloomsbury en Yalboroo, in het noorden van Queensland, wisten niet wat hen overkwam.

Een man die aan het rijden was, parkeerde voor alle veiligheid zijn auto in de berm en filmde de bui. "Wat een onweer! Jezus, wat een hagelbollen! De man voor mij is gestopt, zijn ruit is kapot", vertelt hij. Tot het volgende moment ook zijn voorruit hard geraakt wordt. "Ik zal eens naar mijn auto moeten laten kijken", klinkt het.

Volgens het Australische Meteorologisch Bureau (BOM) zou het wel eens om een record voor Australië kunnen gaan. "We hebben foto's gezien en sommige hagelbollen zouden tot 16 centimeter groot kunnen zijn", zegt weersvoorspeller Shane Kennedy op ABC News. "De vorige recordgrootte was 14 centimeter, dus het ziet ernaar uit dat er een nieuw hagelrecord gevestigd is." Hagel van die omvang zou met 100 kilometer per uur naar beneden vallen.

Zulke hagelbollen in een tropisch gebied komen niet zo vaak voor, al zijn er de jongste jaren wel meerdere meldingen geweest. De schade in de buurt zou vrij groot zijn, al hadden de weersvoorspellers er wel voor gewaarschuwd zodat de mensen zich konden voorbereiden. Onlangs was er al een tornado in het gebied.

