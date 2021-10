Recor in Hasselt wordt duurzame bedrijvencampus: "Mobiliteit is prioriteit"

Projectontwikkelaar Futurn zal samen met Immopro nieuw leven creëren op de voormalige site van Recor. De meubelfabrikant raakte in moeilijkheden door de coronacrisis en internationale concurrentie, en zette de productie van kasten en tafels stop in 2020. Ongeveer 180 mensen verloren hun baan.

“We hebben van de familie Corthouts begrepen dat ze de middelen die hier vrijkomen terug geïnvesteerd hebben in andere activiteiten van de groep, en hopen nu samen vooruit te kunnen kijken”, zegt Frederik Baert van Futurn. “We beseffen dat we met de aankoop van deze site een bijna iconische plek in Hasselt hebben verworven waar we erg zorgzaam mee moeten omgaan. We zullen de heropbouw dan ook aanvatten met respect voor het verleden en oog voor de authentieke structuur.”