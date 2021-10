Racefietsenfabrikant Ridley in Beringen voert productie sterk op: "We gaan de hele fabriek vernieuwen"

De fabrieksstructuur is bijna helemaal klaar, zegt Aerts: "Het zal nog een drietal maanden duren, maar dan zal de dagproductie maal zeven of zelfs maal acht liggen." Meer fietsen produceren betekent ook dat er meer personeel aan het werk kan. "We willen ons gamma uitbreiden want nu draaien we voor 90 procent op 'performance-bikes'. We willen met Belgium Cycling Factory tussen nu en vier jaar een volledig pakket kunnen aanbieden. En daar hebben we dus extra personeel voor nodig." Op termijn zullen in Beringen dus ook elektrische fietsen geproduceerd worden, zowel om te racen als voor woon-werkverkeer.