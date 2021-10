"Mag ik je peuken?": robot Fons vraagt rokers in Gent om hun sigarettenpeuken in strijd tegen zwerfvuil

De stad Gent heeft een opvallende nieuwe aanwinst in haar strijd tegen rondslingerende sigarettenpeuken: Fons de peukenrobot. Die zal de komende maanden rokers aanspreken om hun peuk in een vuilnisbak te deponeren. “Autonoom tussen mensen rijdt hij niet. We moeten hem wat in de gaten houden”, zegt zijn maker Jan De Coster.