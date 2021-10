Scheepswrak SS Kilmore wordt opgeruimd: "Wrak is een barometer van afval in de Noordzee"

Na de opruimactie van het scheepswrak Westhinder in 2019 is het de beurt aan het gezonken vrachtschip SS Kilmore. Zo wordt het maritiem erfgoed in stand gehouden en wordt er ook heel wat afval uit de zee gehaald. "Het zwerfvuil in zee blijft vooral hangen rond de scheepswrakken en toont hoeveel afval er is in de hele Noordzee", vertelt minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open VLD).