Speelgoedwinkel Zoersel verzwaart postpakjes met stenen: "Enige manier om geen taks te betalen voor te lichte pakjes"

Schupp probeert de pakjes zo klein mogelijk te houden voor verzending, maar dat is niet altijd mogelijk. “Als we bijvoorbeeld een knuffel willen verzenden in een zo klein mogelijke verpakking, dan moeten wij 1 kilogram bijvoegen aan stenen. Ook bij een schooltas moeten we veel stenen toevoegen aangezien de verpakking redelijk groot is. Ik snap dat bpost een toeslag moet aanrekenen, maar dit is gewoon absurd en de densiteit is volledig verkeerd berekend. Ook is het niet leuk voor de transporteurs, zij moeten meer gewicht dragen.”