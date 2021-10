Speelkaartenmuseum in Turnhout zoekt mensen met tatoeages van speelkaarten voor fotoproject

Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is op zoek naar mensen die een tatoeage hebben van een speelkaart of van de symbolen die op speelkaarten staan. De bedoeling is om de mensen en hun tatoeage te laten portretteren door een fotografe. “We zoeken het verhaal achter de tatoeage. Waarom heb je het gedaan? Is het een hommage? Of eerder een jeugdzonde?”, vertelt Elke Grommen, de coördinator van het museum.