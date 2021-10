HERBEKIJK - Hoe veilig is de "digitale portefeuille"? En wat als ik geen smartphone heb? Jouw vragen beantwoord

“De beruchte GDPR-wet of privacywet verbiedt dat onze data verzameld, verwerkt of doorverkocht mogen worden voor een ander doel dan hetgeen waar we toestemming voor gaven”, stelt Van Zeeland gerust. Net daarom is het volgens haar erg belangrijk dat we de kleine lettertjes lezen wanneer we ergens zo'n toestemming voor geven: “Niet veel mensen lezen de privacy policy door – het is ook vaak een heel verhaal, maar daardoor weet je misschien niet wat er met je data kan gebeuren.”

Van Zeeland vindt het niet gek dat mensen zich zorgen maken over hacking en identiteitsfraude: