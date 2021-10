Stijgende coronacijfers: "Paniek voor een vierde golf is nog te vroeg"

Ondanks dat in Vlaanderen de coronabesmettingen met bijna de helft toenemen en er in de ziekenhuizen ook meer patiënten terecht komen, is het nog te vroeg om te spreken van een nieuwe golf. "We moeten niet panikeren" zegt dokter Peter Messiaen van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. "Maar wie zich niet heeft laten vaccineren, heeft nu vaak spijt", klinkt het op Radio 2 Limburg. In het Jessa Ziekenhuis is de helft van de coronapatiënten niet gevaccineerd.