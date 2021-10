Dt-fout op datingsite? Het maakt je minder aantrekkelijk

"We hadden al verwacht dat iets dat zo onschuldig is als taalfouten, grote gevolgen kan hebben op mensen hun indruk. Het wordt altijd opgeblazen", vertelt de onderzoekster. "Bij online dating willen mensen zich perfect presenteren aan de hand van leuke hobby's en weetjes. Dat is selectieve zelfpresentatie. Als er dan in je tekst onbedoelde taalfouten kruipen, is dat altijd tegenstrijdig met hoe die persoon zichzelf presenteert. Als iemand zegt dat hij intelligent is, maar veel schrijffouten heeft in zijn tekst, dan zal dat een negatieve indruk achterlaten." Van der Zanden ondervond dat er überhaupt veel taalfouten worden gemaakt op datingsites.